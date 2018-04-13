"Спортинг" –  "Атлетико" – 1:0 (обзор)

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"Спортинг" –  "Атлетико" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между "Спортингом" и "Атлетико" – 1:0.

Видео: "Спортинг" – "Атлетико".

Не пропустите: "Спортинг" минимально обыгрывает "Атлетико" и вылетает из Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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