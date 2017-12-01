"Спортинг" – "Белененсеш" - 1:0 (обзор)

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"Спортинг" – "Белененсеш" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура чемпионата Португалии между лиссабонским "Спортингом" и "Белененсешем".

Не пропустите: Очередной гол Доста принёс лиссабонскому "Спортингу" победу над "Белененсешем". | http://soccernews.ru 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 13 33
2 Спортинг Лиссабон 13 33
3 Бенфика 13 30
4 Брага 12 25
5 Маритиму 12 23
6 Рио Аве 12 17
7 Витория Гимарайнш 12 17
8 Боавишта 12 16
9 Белененсиш 13 16
10 Портимоненсе 12 15
11 Дешпортиво Чавес 12 14
12 КД Тондела 12 12
13 Пасуш де Феррейра 12 12
14 Фейренсе 12 11
15 Дешпортиво Авеш 12 10
16 Витория Сетубал 12 10
17 Морейренсе ФК 12 7
18 Эшторил 12 7
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