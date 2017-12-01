"Спортинг" – "Белененсеш" - 1:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура чемпионата Португалии между лиссабонским "Спортингом" и "Белененсешем".
Не пропустите: Очередной гол Доста принёс лиссабонскому "Спортингу" победу над "Белененсешем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|13
|33
|2
|Спортинг Лиссабон
|13
|33
|3
|Бенфика
|13
|30
|4
|Брага
|12
|25
|5
|Маритиму
|12
|23
|6
|Рио Аве
|12
|17
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Боавишта
|12
|16
|9
|Белененсиш
|13
|16
|10
|Портимоненсе
|12
|15
|11
|Дешпортиво Чавес
|12
|14
|12
|КД Тондела
|12
|12
|13
|Пасуш де Феррейра
|12
|12
|14
|Фейренсе
|12
|11
|15
|Дешпортиво Авеш
|12
|10
|16
|Витория Сетубал
|12
|10
|17
|Морейренсе ФК
|12
|7
|18
|Эшторил
|12
|7