"Спортинг" – "Бенфика" - 0:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 33-го тура чемпионата Португалии между "Спортингом" и "Бенфикой".
Не пропустите: "Спортинг" и "Бенфика" расписали нулевую ничью и другие результаты 33-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|32
|82
|2
|Бенфика
|33
|78
|3
|Спортинг Лиссабон
|33
|78
|4
|Брага
|33
|75
|5
|Рио Аве
|32
|47
|6
|Маритиму
|32
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|33
|43
|8
|Боавишта
|33
|42
|9
|Дешпортиво Чавес
|32
|41
|10
|КД Тондела
|33
|38
|11
|Белененсиш
|33
|37
|12
|Портимоненсе
|33
|35
|13
|Морейренсе ФК
|32
|32
|14
|Дешпортиво Авеш
|32
|31
|15
|Фейренсе
|32
|30
|16
|Витория Сетубал
|32
|29
|17
|Пасуш де Феррейра
|32
|29
|18
|Эшторил
|32
|26