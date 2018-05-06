"Спортинг" – "Бенфика" - 0:0 (обзор)

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"Спортинг" – "Бенфика" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 33-го тура чемпионата Португалии между "Спортингом" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Спортинг" и "Бенфика" расписали нулевую ничью и другие результаты 33-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 32 82
2 Бенфика 33 78
3 Спортинг Лиссабон 33 78
4 Брага 33 75
5 Рио Аве 32 47
6 Маритиму 32 44
7 Витория Гимарайнш 33 43
8 Боавишта 33 42
9 Дешпортиво Чавес 32 41
10 КД Тондела 33 38
11 Белененсиш 33 37
12 Портимоненсе 33 35
13 Морейренсе ФК 32 32
14 Дешпортиво Авеш 32 31
15 Фейренсе 32 30
16 Витория Сетубал 32 29
17 Пасуш де Феррейра 32 29
18 Эшторил 32 26
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