"Спортинг" добился крупной суммы за самовольно покинувшего клуб игрока

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"Спортинг" добился крупной суммы за самовольно покинувшего клуб игрока

"Вулверхэмптон" заплатил "Спортингу" 18 миллионов евро за португальского вратаря Руя Патрисиу, сообщает официальный сайт клуба.

Патрисиу перешел в английский клуб минувшим летом, расторгнув контракт со "Спортингом" в одностороннем порядке. После этого португальцы подали жалобу в ФИФА и сумели добиться компенсации.

В этом сезоне 30-летний Патрисиу провел за "Вулверхэмптон" десять матчей в Премьер-лиге и пропустил девять голов.

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