"Спортинг" - "Эшторил" - 2:1 (обзор)

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"Спортинг" - "Эшторил" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 4-го тура чемпионата Португалии между "Спортингом" и "Эшторилом" (2:1).

Видео: "Спортинг" - "Эшторил".

Не пропустите: "Спортинг" победил "Эшторил". | http://soccernews.ru

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6 Маритиму 34 50
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