"Спортинг" готов продать Думбия за символическую сумму

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"Спортинг" готов продать Думбия за символическую сумму

Лиссабонский "Спортинг" готов продать нападающего Сейду Думбия за символическую сумму.

Как сообщает Спорт-Экспресс, португальский клуб оценил экс-форварда ЦСКА всего в два миллиона евро.

Главным претендентом на Думбия считается "Жирона", также по ивуарийцу есть предложение от клуба из Саудовской Аравии, который хочет взять его в аренду. 

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