"Спортинг" готов продать Думбия за символическую сумму
Лиссабонский "Спортинг" готов продать нападающего Сейду Думбия за символическую сумму.
Как сообщает Спорт-Экспресс, португальский клуб оценил экс-форварда ЦСКА всего в два миллиона евро.
Главным претендентом на Думбия считается "Жирона", также по ивуарийцу есть предложение от клуба из Саудовской Аравии, который хочет взять его в аренду.
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|Команда
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|Брага
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|Рио Аве
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|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
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|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
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|Белененсиш
|34
|37
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|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
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|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
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|18
|Эшторил
|34
|30