"Спортинг" готов продать трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
Летом лиссабонский "Спортинг" готов продать полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает Correio de Manha.
По информации источника, "львы" открыты для предложений от европейских топ-клубов. Цель трансфера - заработать крупную сумму денег.
Интерес к 24-летнему португальцу проявляют "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Милан", ПСЖ, "Ливерпуль" и "Челси".
В текущем сезоне Фернандеш сыграл за "Спортинг" 38 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.
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|Команда
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|Порту
|34
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|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
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|Маритиму
|34
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|Витория Гимарайнш
|34
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