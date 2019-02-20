"Спортинг" готов продать трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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"Спортинг" готов продать трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Летом лиссабонский "Спортинг" готов продать полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает Correio de Manha.

По информации источника, "львы" открыты для предложений от европейских топ-клубов. Цель трансфера - заработать крупную сумму денег.

Интерес к 24-летнему португальцу проявляют "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Милан", ПСЖ, "Ливерпуль" и "Челси".

В текущем сезоне Фернандеш сыграл за "Спортинг" 38 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

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