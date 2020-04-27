"Спортинг" готовит хитрый ход для подписания хавбека "Локомотива"

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"Спортинг" готовит хитрый ход для подписания хавбека "Локомотива"

В лиссабонском "Спортинге" придумали, как вернуть в клуб своего воспитанника Жоау Мариу.

По информации A Bola, чтобы подписать 27-летнего полузащитника "львы" готовы купить у "Браги" его старшего брата Уилсона Эдуарду.

Напомним, что португальский хавбек в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Локомотив", а его трансфер принадлежит "Интеру".

В активе Мариу 15 матчей в составе "железнодорожников", 1 забитый гол и 5 ассистов.

Игрок отдал "Спортингу" 12 лет своей карьеры, начиная с академии. Команду он покинул в 2016 году.

Не пропустите: "Марсель" нацелился на Жоау Мариу. | http://soccernews.ru
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