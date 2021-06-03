"Спортинг" хочет усилиться вингером "Барселоны"

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"Спортинг" хочет усилиться вингером "Барселоны"

Фото инстаграм Франсишку Тринкау

Лиссабонский "Спортинг" нацелился на игрока "Барселоны" Франсишку Тринкау, утверждает Sport.es.

По информации источника, португальский клуб заинтересован в аренде 21-летнего футболиста.

Уход вингера из каталонской команды пока не рассматривается, поскольку на него рассчитывает тренерский штаб, который, впрочем, может смениться этим летом.

В августе 2020 года "Барса" купила Тринкау у "Браги" за 31 миллион евро. С тех пор игрок провёл 42 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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