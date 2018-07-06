"Спортинг" хочет вернуть Нани

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"Спортинг" хочет вернуть НаниЛиссабонский "Спортинг" намерен подписать вингера Луиша Нани, который связан контрактом с "Валенсией".

По данным СМИ, испанский клуб не будет препятствовать осуществлению трансфера. 

В прошлом сезоне Нани на правах аренды выступал за "Лацио". За римлян он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, Нани является воспитанником "Спортинга". 

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