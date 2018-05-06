"Спортинг" и "Бенфика" расписали нулевую ничью и другие результаты 33-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 33-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим нулевую ничью лиссабонского "Спортинга" и "Бенфики".

"Белененсеш" – "Портимоненсе" - 3:2

Голы: Накадзима, 14 - 0:1, Мауридес, 29 (пенальти) - 1:1, Фабрисио, 39 - 1:2, Лика, 57 - 2:2, Мауридес, 81 (пенальти) - 3:2.



"Тондела" – "Витория Гимараэш" - 1:4

Голы: Мартинс, 33 - 0:1, Мартинс, 39 - 0:2, Дельгадо, 45 - 1:2, Уртадо, 59 (пенальти) - 1:3, Эступиньян, 89 - 1:4.



"Спортинг" – "Бенфика" - 0:0

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Агбеньену, 90), Пиччини, Матье, Фернандеш, Батталья, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью (Акунья, 63), Руис (Мишич, 83), Дост.

"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо, Дуглас Перейра, Жардел, Фейса, Самарис, Пицци (Сальвио, 66), Рафа Силва (Серви, 88), Живкович (Жонас, 81), Хименес.

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