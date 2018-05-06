"Спортинг" и "Бенфика" расписали нулевую ничью и другие результаты 33-го тура чемпионата Португалии

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"Спортинг" и "Бенфика" расписали нулевую ничью и другие результаты 33-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 33-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим нулевую ничью лиссабонского "Спортинга" и "Бенфики".

"Белененсеш" – "Портимоненсе" - 3:2

Голы: Накадзима, 14 - 0:1, Мауридес, 29 (пенальти) - 1:1, Фабрисио, 39 - 1:2, Лика, 57 - 2:2, Мауридес, 81 (пенальти) - 3:2.


"Тондела" – "Витория Гимараэш" - 1:4

Голы: Мартинс, 33 - 0:1, Мартинс, 39 - 0:2, Дельгадо, 45 - 1:2, Уртадо, 59 (пенальти) - 1:3, Эступиньян, 89 - 1:4.


"Спортинг" – "Бенфика" - 0:0

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Агбеньену, 90), Пиччини, Матье, Фернандеш, Батталья, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью (Акунья, 63), Руис (Мишич, 83), Дост.

"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо, Дуглас Перейра, Жардел, Фейса, Самарис, Пицци (Сальвио, 66), Рафа Силва (Серви, 88), Живкович (Жонас, 81), Хименес.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 32 82
2 Бенфика 33 78
3 Спортинг Лиссабон 33 78
4 Брага 33 75
5 Рио Аве 32 47
6 Маритиму 32 44
7 Витория Гимарайнш 33 43
8 Боавишта 33 42
9 Дешпортиво Чавес 32 41
10 КД Тондела 33 38
11 Белененсиш 33 37
12 Портимоненсе 33 35
13 Морейренсе ФК 32 32
14 Дешпортиво Авеш 32 31
15 Фейренсе 32 30
16 Витория Сетубал 32 29
17 Пасуш де Феррейра 32 29
18 Эшторил 32 26
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