"Спортинг" и "Брага" сыграли вничью
В матче 11-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле разошелся миром с "Брагой". Счет открыл Бас Дост, но затем дубль Данило вывел гостей вперед. Окончательный результат в компенсированное время установил Бруно Фернандеш.
"Спортинг" - "Брага" - 2:2 (0:0)
Голы: Дост, 66 - 1:0, Данило, 85 (с пенальти) - 1:1, Данило, 89 - 1:2, Фернандеш, 90+6
"Спортинг": Патрисиу, Ристовски, Коатес, Пинту, Силва, Батталья, Сезар (Руис, 88), Акунья (Поденсе, 44), Фернандеш, Мартинш, Дост (Думбия, 80)
"Брага": Матеус, Марселиньо (Мартинш, 81), да Силва, Феррейра, Эсгайю, Данило, Вукчевич, Шадаш (Тейшейра, 66), Франсержио, Хорта, Фернандеш (Соуза, 81)
Положение лидеров: Порту - 31, Спортинг - 27, Бенфика - 26, Брага, Маритиму - 22...
Не пропустите: "Бенфика" на выезде обыграла "Гимарайнш". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каземиро: "Я готов сыграть в матче с "Атлетико"
-
Пулис: "Не интересуюсь закулисными разговорами о моем будущем в команде"
-
Рамос: "Асенсио – настоящая звезда"
-
Месси прилетел в Москву
-
Вальехо: "Роналду – пример для всех нас"
-
Сборная Аргентины отменила тренировку на стадионе "Открытие Арена"
-
Вальверде: "Алькасер доказал, что умеет забивать"
-
Умер бывший футболист "Шерифа" и "Сток Сити"
-
Асенсио: "Мы не обращаем внимания, кто забивает голы или отдаёт передачи"
-
Подольски: "Думаю, что когда-нибудь мне удастся вернуться в "Кёльн"
-
Турнир прогнозов: итоги 17 тура
-
Роналду стал лучшим ассистентом "Реала" за последние 25 лет
-
"Спортинг" и "Брага" сыграли вничью
-
Мариано Диас - первый игрок "Лиона" за 40 с лишним лет, забивший 9 мячей в 12 матчах Лиги 1
-
"Сент-Этьен" – "Лион" - 0:5 (обзор)
-
"Лион" разгромил в гостях "Сент-Этьен"
-
Роналду забил 1 гол после 48 ударов в Ла Лиге, у Месси 69 ударов и 12 мячей
-
"Сассуоло" – "Милан" - 0:2 (обзор)
-
"Реал" – "Лас-Пальмас" – 3:0 (обзор)
-
"Милан" одержал победу над "Сассуоло"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|11
|31
|2
|Спортинг Лиссабон
|11
|27
|3
|Бенфика
|11
|26
|4
|Брага
|11
|22
|5
|Маритиму
|11
|22
|6
|Рио Аве
|11
|17
|7
|Белененсиш
|11
|16
|8
|Витория Гимарайнш
|11
|14
|9
|Боавишта
|11
|13
|10
|КД Тондела
|11
|12
|11
|Портимоненсе
|11
|12
|12
|Пасуш де Феррейра
|11
|12
|13
|Фейренсе
|11
|11
|14
|Дешпортиво Чавес
|11
|11
|15
|Витория Сетубал
|11
|10
|16
|Дешпортиво Авеш
|11
|9
|17
|Морейренсе ФК
|11
|7
|18
|Эшторил
|11
|6