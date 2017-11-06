"Спортинг" и "Брага" сыграли вничью

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"Спортинг" и "Брага" сыграли вничью

В матче 11-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле разошелся миром с "Брагой". Счет открыл Бас Дост, но затем дубль Данило вывел гостей вперед. Окончательный результат в компенсированное время установил Бруно Фернандеш.

"Спортинг" - "Брага" - 2:2 (0:0)
Голы: Дост, 66 - 1:0, Данило, 85 (с пенальти) - 1:1, Данило, 89 - 1:2, Фернандеш, 90+6

"Спортинг": Патрисиу, Ристовски, Коатес, Пинту, Силва, Батталья, Сезар (Руис, 88), Акунья (Поденсе, 44), Фернандеш, Мартинш, Дост (Думбия, 80)

"Брага": Матеус, Марселиньо (Мартинш, 81), да Силва, Феррейра, Эсгайю, Данило, Вукчевич, Шадаш (Тейшейра, 66), Франсержио, Хорта, Фернандеш (Соуза, 81)

Положение лидеров: Порту - 31, Спортинг - 27, Бенфика - 26, Брага, Маритиму - 22...

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