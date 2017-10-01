"Спортинг" и "Порту" голов не забили
В рамках восьмого тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на своём поле сыграл вничью с "Порту".
"Спортинг" – "Порту" - 0:0
"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Сильва, Пиччини, Матье, Фернандеш (Бруно Сезар, 62), Вильям Карвалью, Акунья (Поденсе, 90), Батталья, Желсон Мартинш, Дост.
"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Лайюн, Маркано, Сержиу Оливейра, Данилу Перейра, Марега, Эррера (Отавио, 74), Браими (Корона, 88), Абубакар (Соарес, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|8
|22
|2
|Спортинг Лиссабон
|8
|20
|3
|Бенфика
|7
|16
|4
|Брага
|8
|15
|5
|Маритиму
|7
|15
|6
|Рио Аве
|8
|14
|7
|Боавишта
|8
|10
|8
|Белененсиш
|7
|10
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|10
|10
|Пасуш де Феррейра
|8
|9
|11
|Дешпортиво Чавес
|8
|8
|12
|Фейренсе
|8
|8
|13
|Витория Сетубал
|8
|7
|14
|Портимоненсе
|8
|7
|15
|КД Тондела
|8
|6
|16
|Дешпортиво Авеш
|8
|6
|17
|Морейренсе ФК
|8
|6
|18
|Эшторил
|8
|6