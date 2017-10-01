"Спортинг" и "Порту" голов не забили

В рамках восьмого тура чемпионата Португалии лиссабонский "Спортинг" на своём поле сыграл вничью с "Порту".

"Спортинг" – "Порту" - 0:0

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Сильва, Пиччини, Матье, Фернандеш (Бруно Сезар, 62), Вильям Карвалью, Акунья (Поденсе, 90), Батталья, Желсон Мартинш, Дост.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Лайюн, Маркано, Сержиу Оливейра, Данилу Перейра, Марега, Эррера (Отавио, 74), Браими (Корона, 88), Абубакар (Соарес, 86).

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