"Спортинг" и "Порту" одержали крупные победы в чемпионате Португалии

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"Спортинг" и "Порту" одержали крупные победы в чемпионате Португалии

Завершились два матча 14-го тура чемпионата Португалии. "Спортинг" и "Порту" добились крупных побед над "Санта Кларой" и "Тонделой" соответственно.

"Порту" занимает второе место в турнирной таблице Примейры, набрав 35 очков и отставая от лидирующей "Бенфики" на четыре очка. "Спортинг" с 26 очками остался на третьей позиции.

"Санта Клара" - "Спортинг" - 0:4 (0:1)
Голы: Феллипе, 40 - 0:1, Феллипе, 47 - 0:2, Боласье, 54 - 0:3, Фернандеш, 61 (с пенальти) - 0:4

"Спортинг": Максимилиано, Ристовски, Матье, Коатес, Акунья, Вендел (Эдуарду, 77), Фернандеш, Думбия (Батталья, 64), Вьетто, Боласье, Феллипе (Хесе, 70)

"Порту" - "Тондела" - 3:0 (2:0)
Голы: Тикиньо, 10 - 1:0, Тикиньо, 32 - 2:0, Отавио, 51 - 3:0

"Порту": Маркезин, Корона, Пепе, Маркано, Теллес, Урибе, Отавио (Оливейра, 79), Накаджима, Диаш (Силва, 74), Марега (Манафа, 46), Тикиньо

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