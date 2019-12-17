"Спортинг" и "Порту" одержали крупные победы в чемпионате Португалии
Завершились два матча 14-го тура чемпионата Португалии. "Спортинг" и "Порту" добились крупных побед над "Санта Кларой" и "Тонделой" соответственно.
"Порту" занимает второе место в турнирной таблице Примейры, набрав 35 очков и отставая от лидирующей "Бенфики" на четыре очка. "Спортинг" с 26 очками остался на третьей позиции.
"Санта Клара" - "Спортинг" - 0:4 (0:1)
Голы: Феллипе, 40 - 0:1, Феллипе, 47 - 0:2, Боласье, 54 - 0:3, Фернандеш, 61 (с пенальти) - 0:4
"Спортинг": Максимилиано, Ристовски, Матье, Коатес, Акунья, Вендел (Эдуарду, 77), Фернандеш, Думбия (Батталья, 64), Вьетто, Боласье, Феллипе (Хесе, 70)
"Порту" - "Тондела" - 3:0 (2:0)
Голы: Тикиньо, 10 - 1:0, Тикиньо, 32 - 2:0, Отавио, 51 - 3:0
"Порту": Маркезин, Корона, Пепе, Маркано, Теллес, Урибе, Отавио (Оливейра, 79), Накаджима, Диаш (Силва, 74), Марега (Манафа, 46), Тикиньо
Не пропустите: "Бенфика" добыла выездную победу над "Боавиштой". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 декабря
-
"Спортинг" и "Порту" одержали крупные победы в чемпионате Португалии
-
Экс-игрок "Шахтера" поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты
-
Роналду посетил рождественскую вечеринку "Ювентуса" в блестящем пиджаке
-
"Лацио" обыграл "Кальяри", забив два гола в компенсированное время
-
"Кристал Пэлас" и "Брайтон" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Сане провел первую тренировку за последние 4,5 месяца
-
"Крылья Советов" определили третьего кандидата на пост главного тренера
-
1
УЕФА представил претендентов на звание лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Зенита"
-
"Интер" готов заплатить 25 миллионов евро за аргентинского хавбека
-
2
Агент Роналду высказался о "Золотом мяче" Месси
-
Игрок "Спартака" вызван в олимпийскую сборную Бразилии
-
Ривалдо заставил легенду "Реала" надеть футболку "Барселоны"
-
Экс-вратарь "Спартака" стал президентом футбольного клуба
-
"Другой мир". Хавбек "Спартака" Тиль рассказал о своей адаптации в России
-
Агент Мирзова высказался о возможном уходе хавбека из "Спартака"
-
"Бавария" намерена переманить тренера ПСЖ
-
Семин прокомментировал свой странный пост в Instagram
-
1
"Зенит" - это не команда". Бывший тренер сборной Украины раскритиковал клуб из Санкт-Петербурга
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|14
|39
|2
|Порту
|13
|32
|3
|ФК Фамаликао
|14
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|13
|23
|5
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|6
|Рио Аве
|14
|19
|7
|Витория Сетубал
|14
|19
|8
|КД Тондела
|13
|18
|9
|Брага
|14
|18
|10
|Боавишта
|14
|18
|11
|Морейренсе ФК
|14
|17
|12
|Жил Висенте
|14
|17
|13
|Маритиму
|14
|15
|14
|Белененсиш
|14
|15
|15
|Санта-Клара
|13
|14
|16
|Портимоненсе
|14
|12
|17
|Пасуш де Феррейра
|14
|11
|18
|Дешпортиво Авеш
|14
|6