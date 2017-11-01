"Спортинг" и "Ювентус" разошлись миром

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Спортинг" и "Ювентус" сыграли вничью. В первой половине поединка счет открыл Бруно Сезар, но во втором тайме равновесие восстановил Гонсало Игуаин.

"Спортинг" – "Ювентус" - 1:1 (1:0)

Голы: Бруно Сезар, 20 - 1:0, Игуаин, 79 - 1:1

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Сильва, Анде Пинту, Ристовски (Петрович, 90), Фернандеш, Батталья, Желсон Мартинш, Бруно Сезар (Пальинья, 64), Акунья, Дост (Думбия, 81).

"Ювентус": Буффон, Бардзальи, Алекс Сандро, Де Шильо (Дуглас Коста, 65), Кьеллини, Куадрадо, Хедира (Матюиди, 70), Пьянич, Манджукич, Дибала (Бернардески, 83), Игуаин.

Положение команд: Барселона - 10, Ювентус - 7, Спортинг - 4, Олимпиакос - 1.

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