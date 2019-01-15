"Спортинг" контактирует с игроком "Зенита"

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"Спортинг" контактирует с игроком "Зенита"

Лиссабонский "Спортинг" контактирует с защитником "Зенита" Луишем Нету, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "львы" рассчитывают заполучить 30-летнего футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Однако португальский клуб решил вступить в переговоры с опытным центрбеком уже сейчас, чтобы опередить возможных конкурентов.

В текущем сезоне Нету сыграл за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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