"Спортинг" контактирует с игроком "Зенита"
Лиссабонский "Спортинг" контактирует с защитником "Зенита" Луишем Нету, сообщает A Bola.
По сведениям издания, "львы" рассчитывают заполучить 30-летнего футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом.
Однако португальский клуб решил вступить в переговоры с опытным центрбеком уже сейчас, чтобы опередить возможных конкурентов.
В текущем сезоне Нету сыграл за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|Команда
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|Боавишта
|34
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|Витория Гимарайнш
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|Портимоненсе
|34
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|КД Тондела
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|Белененсиш
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|13
|Дешпортиво Авеш
|34
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|Витория Сетубал
|34
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|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
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|Пасуш де Феррейра
|34
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|Эшторил
|34
|30