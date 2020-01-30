"Спортинг" красиво попрощался с проданным в "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем

Пресс-служба лиссабонского "Спортинга" посвятила пост в твиттере полузащитнику Бруну Фернандешу, которого накануне купил "Манчестер Юнайтед".

"Береги нашего мальчика, "Манчестер Юнайтед", - говорится в публикации "львов", которая сопровождается фотографией футболиста с надписью "Спасибо, капитан".

25-летний Фернандеш выступал за "Спортинг" с 2017 года, сыграл 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи.

"Красные дьяволы" заплатят за португальца 55 миллионов евро, также в сделку включены солидные бонусы, которые могут достичь 25 миллионов.

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