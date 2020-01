"Спортинг" красиво попрощался с проданным в "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем

Пресс-служба лиссабонского "Спортинга" посвятила пост в твиттере полузащитнику Бруну Фернандешу, которого накануне купил "Манчестер Юнайтед".

"Береги нашего мальчика, "Манчестер Юнайтед", - говорится в публикации "львов", которая сопровождается фотографией футболиста с надписью "Спасибо, капитан".

Take good care of our boy, @ManUtd pic.twitter.com/AKvEJcnxc4