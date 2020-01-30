"Спортинг" красиво попрощался с проданным в "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем
Пресс-служба лиссабонского "Спортинга" посвятила пост в твиттере полузащитнику Бруну Фернандешу, которого накануне купил "Манчестер Юнайтед".
"Береги нашего мальчика, "Манчестер Юнайтед", - говорится в публикации "львов", которая сопровождается фотографией футболиста с надписью "Спасибо, капитан".
Take good care of our boy, @ManUtd pic.twitter.com/AKvEJcnxc4— Sporting CP_en (@SportingCP_en) January 29, 2020
25-летний Фернандеш выступал за "Спортинг" с 2017 года, сыграл 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 результативные передачи.
"Красные дьяволы" заплатят за португальца 55 миллионов евро, также в сделку включены солидные бонусы, которые могут достичь 25 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17