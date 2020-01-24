"Спортинг" купил словенского бомбардира, забившего 60 голов за два года

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"Спортинг" купил словенского бомбардира, забившего 60 голов за два года

Лиссабонский "Спортинг" на своём официальном сайте объявил о приобретении форварда "Слована" Андража Шпорара.

"Львы" заплатили за 25-летнего футболиста 6 миллионов евро и заключили с ним контракт до июня 2024 года.

В соглашении между словаком и португальским клубом прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающим интересовался неназванный представитель российской Премьер-лиги.

Шпорар провёл в "Словане" ровно два года, сыграл 78 матчей, забил 60 голов и сделал 17 ассистов.

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