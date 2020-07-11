"Спортинг" минимально обыграл "Санта-Клару" в чемпионате Португалии

Теги спортинг лиссабонсанта-клара

"Спортинг" минимально обыграл "Санта-Клару" в чемпионате Португалии

"Спортинг" минимально обыграл "Санта-Клару" в матче 31-го тура чемпионата Португалии.

Победный  забил Джоване Кабраль.

"Спортинг" - "Санта-Клара" - 1:0 (0:0)

Гол: Кабраль, 67

После 31 тура чемпионата Португалии "Спортинг" занимает 3 место в турнирной таблице. "Санта-Клару" располагается 38 очков.

Не пропустите: Евсеев рассказал о подготовки "Уфы" к матчу с "Локомотивом"| http://soccernews.ru​​​​​​​
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" уверенно обыграл "Алавес" в домашнем матче Примеры

"Реал" уверенно обыграл "Алавес" в домашнем матче Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов