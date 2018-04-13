"Спортинг" минимально обыгрывает "Атлетико" и вылетает из Лиги Европы

Лиссабонский "Спортинг" в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы принимал на домашнем стадионе "Жозе Алваладе" мадридский "Атлетико". Первый матч этих команд завершился уверенной победой "матрасников" со счетом 2:0, так что шансов на полуфинал у португальцев было немного. Но последние еврокубковые матчи приучили футбольных болельщиков к всевозможным камбэкам, так что и "Спортинг" был вправе надеяться на лучшее. С "Атлетико" же и так все было ясно – подопечные Симеоне являются главными фаворитами всего турнира, ведь мало кто в Лиге Европе обладает связкой нападения уровня Гризманн-Коста.

Под проливным дождем начали поединок команды, долго бодаясь в центре поля в борьбе за инициативу. Вскоре мяч под контроль забрали хозяева, не заставил себя ждать и первый опасный момент. Это Фернандеш навесил с углового в штрафную "матрасников", Коатес головой пробил под левую штангу, но Облак в феноменальном прыжке потащил этот удар.

"Атлетико" вроде как смирился с необходимостью действовать вторым номером, временами просто запираясь в своей штрафной. И на 27-й минуте хозяева открыли счет: Фернандеш выполнил навес с правого фланга, Облак неудачно махнул по мячу, не помешав тому прилететь на дальнюю штангу, где Монтеро отправил снаряд в сетку – 1:0.

Не могли подопечные Симеоне прийти в себя, в то время как "Спортинг" продолжал давить, в надежде забить второй гол. Местные болельщики гнали свою команду вперед, и португальцы по-прежнему действовали достаточно открыто, но на перерыв лиссабонцы ушли с перевесом в один мяч.

"Львы" продолжили доминировать и с началом второй половины матча. Правда, "матрасники" стали повнимательней действовать в обороне, не давая хозяевам шансов на второй гол. Причем футболисты "Атлетико" раз за разом убегали в быстрые контратаки к чужим воротам, особенно активничали Гризманн и вышедший на замену Торрес.

"Спортинг" также не бездействовал: ближе к середине тайма Монтеро мог оформлять дубль в матче, но его удар с линии ворот отразил Облак. В дальнейшем "Атлетико" игру просто засушил: поругальцы ничего не могли создать у чужих ворот. Да и подустали хозяева: не могли они с той же легкостью передвигаться по полю, как и в первом тайме.

За 10 минут до конца основного времени "Спортинг" большими силами пошел вперед, за что вскоре чуть не поплатился. Антуан Гризманн дважды с интервалом в одну минуту выходил один на один с Патрисиу, но так и не смог француз поставить точку в матче. Очень здорово оборонялся "Атлетико", так и не дав хозяевам шансов сравнять счет по итогам двух матчей. Минимальная победа "Спортинга" приносит "матрасникам" путевку в полуфинал

"Спортинг" – "Атлетико" – 1:0

Голы: Монтеро, 28 – 1:0

"Спортинг": Руй Патрисиу, Ристовски (Думбия, 80), Анде Пинту, Коатес, Матье (Петрович, 26), Батталья, Фернандеш, Руис, Акунья, Желсон Мартинш, Монтеро.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес (Врсалько, 46), Сауль, Габи, Витоло (Корреа, 60), Коке, Гризманн, Диего Коста (Торрес, 52).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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