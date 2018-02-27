"Спортинг" – "Морейренсе" - 1:0 (обзор)

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"Спортинг" – "Морейренсе" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура чемпионата Португалии между лиссабонским "Спортингом" и "Морейренсе".

Не пропустите: "Брага" и "Спортинг" добывают минимальные победы. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 24 64
2 Бенфика 24 59
3 Спортинг Лиссабон 24 59
4 Брага 24 52
5 Рио Аве 24 37
6 Дешпортиво Чавес 24 36
7 Маритиму 24 33
8 Боавишта 24 33
9 Витория Гимарайнш 24 29
10 Портимоненсе 24 27
11 Белененсиш 24 27
12 КД Тондела 24 25
13 Дешпортиво Авеш 24 22
14 Пасуш де Феррейра 24 21
15 Витория Сетубал 24 21
16 Эшторил 24 21
17 Фейренсе 24 20
18 Морейренсе ФК 24 19
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