"Спортинг" может переименовать стадион в честь Роналду
Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерико Варандас рассматривает вариант с переименованием домашнего стадиона.
По его словам, арена "Жозе Алваладе" может получить новое название в честь Криштиану Роналду.
"Это вопрос, который мы не будем откладывать в долгий ящик. Очевидно, мы будем очень гордиться тем, что имя Криштиану будет связано с нами. Роналду всегда будет одним из величайших символов нашего клуба.
Мы уже отметили его главные ценности на стенах молодёжной академии, сфокусировавшись на страсти, пожертвовании, дисциплине, лидерстве и решимости. Безусловно, Криштиану - лучший португальский футболист в истории и один из лучших спортсменов всех времён", - цитирует Варандаса Tuttosport.
Роналду - воспитанник "Спортинга", за основу дебютировал 15 августа 2001 года, сыграл 30 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
После 34-летний форвард перешёл в "Манчестер Юнайтед", затем в "Реал", а с 2018 года выступает за "Ювентус".
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