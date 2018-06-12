Лиссабонский "Спортинг" может потерять ещё одного важного игрока, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, расторгнуть контракт с "львами" хочет французский защитник Жереми Матьё.

Стоит отметить, что действующее соглашение между клубом и футболистом рассчитано до 2020 года.

Ранее "Спортинг" подтвердил уход шести ключевых игроков. | http://soccernews.ru