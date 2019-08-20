"Спортинг" нацелился на Симеоне

Теги фиорентинаспортинг лиссабонджованни симеонетрансферы

"Спортинг" нацелился на Симеоне

Лиссабонский "Спортинг" ищет нападающего, который может стать заменой для Баса Доста.

Как сообщает Record, одним из кандидатов на усиление атаки "львов" является форвард "Фиорентины" Джованни Симеоне.

Португальский клуб заинтересован в аренде 24-летнего аргентинца. Конкуренцию "Спортингу" составят "Лацио", "Сассуоло" и "Кальяри".

В прошлом сезоне Симеоне сыграл за "фиалок" 40 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш опубликовал новый снимок в инстаграме после победы "Порту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС назвал имя нового тренера юношеской сборной России

РФС назвал имя нового тренера юношеской сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов