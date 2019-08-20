"Спортинг" нацелился на Симеоне
Лиссабонский "Спортинг" ищет нападающего, который может стать заменой для Баса Доста.
Как сообщает Record, одним из кандидатов на усиление атаки "львов" является форвард "Фиорентины" Джованни Симеоне.
Португальский клуб заинтересован в аренде 24-летнего аргентинца. Конкуренцию "Спортингу" составят "Лацио", "Сассуоло" и "Кальяри".
В прошлом сезоне Симеоне сыграл за "фиалок" 40 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|38
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|10
|Болонья
|38
|44
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|Сассуоло
|38
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