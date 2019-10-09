"Спортинг" намерен досрочно вернуть Хесе в ПСЖ
Лиссабонский "Спортинг" планирует расторгнуть соглашение с ПСЖ об аренде нападающего Хесе Родригеса.
Португальский клуб намерен вернуть испанца в Париж уже в январе, несмотря на то, что договор рассчитан до лета.
Хесе провёл за "Спортинг" всего 4 матча, результативными действиями не отличался.
ПСЖ купил 26-летнего футболиста в августе 2016 года у "Реала" за 25 миллионов евро.
Не пропустите: ПСЖ планирует усилить левый фланг обороны игроком "Анжера". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" уволил Джампаоло
-
"Локомотив" сообщил предварительный диагноз Смолова
-
Жирков стал лучшим игроком "Зенита" в сентябре
-
Европейские журналисты нашли интересную информацию: оказывается, Месси и Роналду не смогут заехать в Великобританию в случае Брексита
-
Швайнштайгер объявил о решении завершить карьеру
Лента новостей
-
Шевченко высказался о своём будущем в сборной Украины
-
Жуниньо озвучил задачу "Лиона" на остаток года
-
1
"Барселоне" нужно продать игроков на 124 миллиона евро
-
Ибрагимович прокомментировал кризис в "Милане"
-
"Спортинг" намерен досрочно вернуть Хесе в ПСЖ
-
"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в сентябре
-
Мбаппе покинул расположение сборной Франции
-
"Эвертон" хочет переманить тренера "Аякса"
-
В сборную Англии вызвали вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
Мусаев оценил перспективы "Краснодара" в Лиге Европы после двух поражений
-
Венгер дал согласие возглавить "Лион"
-
Джампаоло установил антирекорд "Милана"
-
Сборная Испании теряет Себальоса
-
В "Краснодаре" опровергли информацию о предложении дортмундской "Боруссии" по Сулейманову
-
3
Лангле: "Я каждый день страдаю от Месси"
-
"Манчестер Юнайтед" может уволить Сульшера 27 октября
-
"Манчестер Сити" и "Челси" поборются за хорватского таланта
-
В Италии появится структура для борьбы с расизмом на стадионах
-
Эллардайс оценил шансы "Манчестер Юнайтед" вылететь из АПЛ
-
1
"Милан" уволил Джампаоло
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ФК Фамаликао
|7
|19
|2
|Бенфика
|7
|18
|3
|Порту
|7
|18
|4
|Витория Гимарайнш
|7
|12
|5
|КД Тондела
|8
|12
|6
|Спортинг Лиссабон
|7
|11
|7
|Боавишта
|7
|11
|8
|Санта-Клара
|7
|11
|9
|Рио Аве
|7
|10
|10
|Маритиму
|7
|8
|11
|Брага
|7
|8
|12
|Морейренсе ФК
|7
|7
|13
|Витория Сетубал
|7
|7
|14
|Жил Висенте
|7
|6
|15
|Портимоненсе
|7
|5
|16
|Белененсиш
|7
|5
|17
|Пасуш де Феррейра
|7
|4
|18
|Дешпортиво Авеш
|8
|3