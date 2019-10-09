"Спортинг" намерен досрочно вернуть Хесе в ПСЖ

Лиссабонский "Спортинг" планирует расторгнуть соглашение с ПСЖ об аренде нападающего Хесе Родригеса.

Португальский клуб намерен вернуть испанца в Париж уже в январе, несмотря на то, что договор рассчитан до лета.

Хесе провёл за "Спортинг" всего 4 матча, результативными действиями не отличался.

ПСЖ купил 26-летнего футболиста в августе 2016 года у "Реала" за 25 миллионов евро.

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