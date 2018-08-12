"Спортинг" намерен купить форварда "Милана"

Лиссабонский "Спортинг" договорился о переходе колумбийского нападающего "Милана" Карлоса Бакки, сообщает Football Italia.

Но по сведениям издания, сам игрок надеется вернуться в "Вильярреал", за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Контракт 31-летнего Бакки с "Миланом" действует до лета 2020 года, а главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо не рассчитывает на игрока.

Не пропустите: "Спортинг" арендовал полузащитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru