"Спортинг" назначил нового главного тренера

Жорже Силас назначен на пост главного тренера лиссабонского "Спортинга".

Как сообщает официальный сайт "львов", контракт с 43-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Силас сменил у руля столичной команды уволенного ранее Марсела Кейзера.

"Спортинг" провалил старт сезона и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии по итогам шести туров.

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