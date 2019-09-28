"Спортинг" назначил нового главного тренера
Жорже Силас назначен на пост главного тренера лиссабонского "Спортинга".
Как сообщает официальный сайт "львов", контракт с 43-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
Силас сменил у руля столичной команды уволенного ранее Марсела Кейзера.
"Спортинг" провалил старт сезона и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии по итогам шести туров.
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|Команда
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|О
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|Боавишта
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|11
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|6
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|7
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|Спортинг Лиссабон
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|Санта-Клара
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|Дешпортиво Авеш
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