"Спортинг" назвал "Манчестер Сити" цену на Бруну Фернандеша

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"Спортинг" назвал "Манчестер Сити" цену на Бруну Фернандеша

"Спортинг" и "Манчестер Сити" ведут переговоры по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "горожане" готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро, но "львы" требуют на 20 миллионов больше.

В контракте 24-летнего португальца прописана сумма отступных в размере 100 миллионов.

В текущем сезоне Фернандеш сыграл за "Спортинг" 50 матчей, забил 31 гол и сделал 17 ассистов.

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