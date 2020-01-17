"Спортинг" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Бруну Фернандеша

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"Спортинг" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Бруну Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" продолжает вести переговоры со "Спортингом" по поводу трансфера полузащитника Бруну Фернандеша.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" готовы предложить за португальца 60 миллионов евро.

Впрочем, такие условия не устраивают лиссабонских "львов", которые, по информации ESPN, оценивают своего лидера в 80 миллионов.

Сам Фернандеш уже согласовал с "МЮ" условия личного контракта и в случае перехода будет зарабатывать почти 8 миллионов евро ежегодно.

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