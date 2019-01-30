"Спортинг" назвал "Зениту" стоимость Акуньи

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"Спортинг" назвал "Зениту" стоимость Акуньи

Лиссабонский "Спортинг" назвал "Зениту" стоимость своего левого защитника Маркоса Акуньи, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "львы" требуют за своего игрока 20 миллионов евро - 18 миллионов гарантированными выплатами и 2 миллиона бонусами.

Ранее "Зенит" предлагал за 27-летнего аргентинца всё те же 20 миллионов, только по схеме "16+4".

Напомним, что об условиях личного контракта клуб и футболист уже давно договорились. Акунья готов подписать соглашение, рассчитанное на 4 года, с зарплатой 2,5 миллиона евро плюс бонусы.

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