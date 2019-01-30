"Спортинг" назвал "Зениту" стоимость Акуньи
Лиссабонский "Спортинг" назвал "Зениту" стоимость своего левого защитника Маркоса Акуньи, сообщает A Bola.
По сведениям издания, "львы" требуют за своего игрока 20 миллионов евро - 18 миллионов гарантированными выплатами и 2 миллиона бонусами.
Ранее "Зенит" предлагал за 27-летнего аргентинца всё те же 20 миллионов, только по схеме "16+4".
Напомним, что об условиях личного контракта клуб и футболист уже давно договорились. Акунья готов подписать соглашение, рассчитанное на 4 года, с зарплатой 2,5 миллиона евро плюс бонусы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30