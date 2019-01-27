"Спортинг" - обладатель Кубка португальской лиги
В финальном матче Кубка португальской лиги "Спортинг" взял верх над "Порту" и стал обладателем трофея. На 79-й минуте "драконы" вышли вперёд благодаря голу Фернандо, однако Бас Дост спас "львов" от поражения точным ударом с пенальти в компенсированное время. В итоге победителя пришлось выявлять в серии 11-метровых, где удачливее оказались лиссабонцы.
"Порту" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти - 1:3
Голы: Фернандо, 79 - 1:0, Дост, 90 - 1:1.
"Порту": Вана, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао, Пепе, Марега, Эррера, Браими, Оливер Торрес (Эрнани, 90), Корона (Данилу Перейра, 82), Андре Перейра (Фернандо, 64).
"Спортинг": Рибейро, Вендел, Анде Пинту (Петрович, 53), Ристовски, Коатес, Рафинья, Гудель (Диаби, 83), Нани, Бруну Фернандеш, Акунья (Жефферсон, 46), Дост.
Отметим, что "Спортинг" выиграл Кубок португальской лиги второй раз подряд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30