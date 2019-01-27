"Спортинг" - обладатель Кубка португальской лиги

В финальном матче Кубка португальской лиги "Спортинг" взял верх над "Порту" и стал обладателем трофея. На 79-й минуте "драконы" вышли вперёд благодаря голу Фернандо, однако Бас Дост спас "львов" от поражения точным ударом с пенальти в компенсированное время. В итоге победителя пришлось выявлять в серии 11-метровых, где удачливее оказались лиссабонцы.

"Порту" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти - 1:3

Голы: Фернандо, 79 - 1:0, Дост, 90 - 1:1.

"Порту": Вана, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао, Пепе, Марега, Эррера, Браими, Оливер Торрес (Эрнани, 90), Корона (Данилу Перейра, 82), Андре Перейра (Фернандо, 64).

"Спортинг": Рибейро, Вендел, Анде Пинту (Петрович, 53), Ристовски, Коатес, Рафинья, Гудель (Диаби, 83), Нани, Бруну Фернандеш, Акунья (Жефферсон, 46), Дост.

Отметим, что "Спортинг" выиграл Кубок португальской лиги второй раз подряд.

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