"Спортинг" - обладатель португальского Кубка лиги

В финале Кубка португальской лиги лиссабонский "Спортинг" обыграл "Брагу".

Отметим, что "Спортинг" стал трехкратным обладателем трофея. Наибольшее количество побед у "Бенфики" (7).

"Спортинг" - "Брага" 1:0

Гол: Порро, 41 - 1:0.

Читайте также: ТОП-5 моментов в карьере Уэйна Руни. | http://soccernews.ru