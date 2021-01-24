"Спортинг" - обладатель португальского Кубка лиги

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"Спортинг" - обладатель португальского Кубка лиги

В финале Кубка португальской лиги лиссабонский "Спортинг" обыграл "Брагу".

Отметим, что "Спортинг" стал трехкратным обладателем трофея. Наибольшее количество побед у "Бенфики" (7).

"Спортинг" - "Брага" 1:0

Гол: Порро, 41 - 1:0.

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