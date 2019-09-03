"Спортинг" объявил о переходе экс-форварда "Реала"

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"Спортинг" объявил о переходе экс-форварда "Реала"
Испанский нападающий ПСЖ Хесе Родригес перешел в лиссабонский "Спортинг", сообщает официальный сайт клуба.

Португальский клуб арендовал футболиста до 30 июня 2020 года с правом последующего выкупа.

26-летний Хесе является воспитанником "Реала". Форвард выступает за ПСЖ с 2016 года. Всего он провел за парижский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. В последние годы испанец сдавался в аренду "Лас-Пальмасу", "Сток Сити" и "Бетису". Его контракт с ПСЖ действует до лета 2021 года. Обладатель Кубка Испании, двукратный победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира.

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