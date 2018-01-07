"Спортинг" объявил о переходе Вендела

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"Спортинг" объявил о переходе Вендела

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел Вале стал игроком лиссабонского "Спортинга", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. 20-летний бразилец заключил с "львами" контракт до лета 2023 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Спортинг" в борьбе за Вендела опередил ЦСКА и ПСЖ.

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