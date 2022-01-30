"Спортинг" обыграл "Бенфику" в финале Кубка португальской лиги

Теги бенфикаспортинг лиссабон

"Спортинг" обыграл "Бенфику" в финале Кубка португальской лигиФото: твиттер "Спортинга"

В финале Кубка португальской лиги лиссабонский "Спортинг" обыграл "Бенфику".

"Спортинг" стал 4-кратным победителем турнира. Отметим, что лиссабонский клуб выигрывает в кубке лиги второй год кряду.

"Бенфика" - "Спортинг" 1:2

Голы: Соарес, 22 - 1:0, Инасиу, 49 - 1:1, Сарабия, 78 - 1:2

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