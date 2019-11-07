"Спортинг" обыграл "Русенборг", а ЛАСК разгромил ПСВ

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"Спортинг" обыграл "Русенборг", а ЛАСК разгромил ПСВ

ЛАСК обыграл ПСВ в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

В другом матче группы D "Спортинг" на выезде победил "Русенборг".

"Русенборг" - "Спортинг" - 0:2 (0:2)

Голы: Коатес, 16 - 0:1, Бруну Фернандеш, 38 - 0:2.

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Осен, Троннсен (Хелланн, 77), Лундемо, Седерлунд, Адегбенро (Йонсен, 77).

"Спортинг": Рибейру, Коатес, Илори, Нету, Розье, Борха, Бруну Фернандеш (Мендеш, 90), Думбья, Эдуарду Энрике, Фернандеш, Вьетто, Боласье (Камашу, 73).

ЛАСК - ПСВ - 4:1 (0:1)

Голы: Шваб, 5 (с пенальти) - 0:1, Ранфтль, 56 - 1:1,. Фризер, 60 - 2:1, Клаусс, 78 - 3:1, Клаусс, 82 - 4:1.

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Поцманн, Визингер, Ранфтль (Реннер, 81), Холланд, Михорль, Рагуж (Тетте, 69), Гойгингер, Фризер (Клаусс, 61).

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Дюмфрис, Гутьеррес, Росарио, Садилек, Ихаттарен, Брума, Доан (Чатич, 64), Гакпо.

Положение команд в турнирной таблице группы D: "Спортинг" - 9, ПСВ - 7, ЛАСК - 7, "Русенборг" - 0.

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Киевское "Динамо" и "Копенгаген" обменялись голами, а "Мальме" и "Лугано" разошлись миром

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