"Спортинг" одержал крупную победу в Примейре и приблизился к лидеру

Фото: инстаграм "Спортинга"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле разгромил "Эшторил" со счетом 3:0.

Победу лиссабонскому клубу принесли голы Педру Гонсалвеша, Матеуса Рейса и Пабло Сарабии.

"Спортинг", набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примейры. Отставание клуба от лидирующего "Порту" составляет три очка. "Эшторил" с 30 очками остался на седьмой позиции.

"Спортинг" - "Эшторил" - 3:0 (1:0)

Голы: Гонсалвеш, 40 - 1:0, Рейс, 76 - 2:0, Сарабия, 81 - 3:0

"Спортинг": Адан, Феддаль, Инасиу, Нету, Рейс, Порро, Нунес (Браганса, 60), Угарте (Слимани, 70), Гонсалвеш, Сарабия, Паулинью.

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