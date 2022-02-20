"Спортинг" одержал крупную победу в Примейре и приблизился к лидеру
Фото: инстаграм "Спортинга"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле разгромил "Эшторил" со счетом 3:0.
Победу лиссабонскому клубу принесли голы Педру Гонсалвеша, Матеуса Рейса и Пабло Сарабии.
"Спортинг", набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примейры. Отставание клуба от лидирующего "Порту" составляет три очка. "Эшторил" с 30 очками остался на седьмой позиции.
"Спортинг" - "Эшторил" - 3:0 (1:0)
Голы: Гонсалвеш, 40 - 1:0, Рейс, 76 - 2:0, Сарабия, 81 - 3:0
"Спортинг": Адан, Феддаль, Инасиу, Нету, Рейс, Порро, Нунес (Браганса, 60), Угарте (Слимани, 70), Гонсалвеш, Сарабия, Паулинью.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14