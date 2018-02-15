"Спортинг" одержал волевую победу над "Астаной" в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Спортинг" в гостях был сильнее "Астаны". Счет открыл Марин Томасов, но во второй половине победу португальцам принесли голы Бруну Фернандеша, Желсона Мартинша и Сейду Думбия.

"Астана" Казахстан – "Спортинг" Португалия - 1:3 (1:0)

Голы: Томасов, 7 - 1:0, Фернандеш, 48 (с пенальти) - 1:1, Мартинш, 50 - 1:2, Думбия, 55 - 1:3

"Астана": Эрич, Шитов, Аничич, Шомко, Бейсебеков, Томасов (Муртазаев, 86), Маевский, Кляйнхайслер (Станоевич, 56), Логвиненко, Деспотович (Малый, 64), Твумаси.

"Спортинг": Патрисиу, Пинту, Коатес, Коэнтрау (Батталья, 58), Пиччини, Акунья, Карвалью, Мартинш (Рибейру, 85), Фернандеш, Руис, Думбия (Монтеро, 61).

Удаление: Логвиненко (62).

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