"Спортинг" - "Олимпиакос" - 3:1 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором лиссабонский "Спортинг" дома обыграл греческий "Олимпиакос".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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