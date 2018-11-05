Лиссабонский "Спортинг" определился с новым главным тренером, который сменит на этом посту уволенного ранее Жозе Пезейру.

Как сообщает A Bola, в ближайшее время "львов" возглавит голландский специалист Марсел Кейзер.

49-летний наставник известен по работе с "Аяксом". Последним его клубом была "Аль-Джазира" из ОАЭ.

Ранее утверждалось, что рулевым португальского гранда может стать россиянин Леонид Слуцкий.

По итогам девяти туров "Спортинг" занимает третье место в турнирной таблице Примейры, имея в своём активе 19 очков. | http://soccernews.ru