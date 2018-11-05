"Спортинг" определился с новым главным тренером

Теги спортинг лиссабонмарсел кейзер

"Спортинг" определился с новым главным тренером

Лиссабонский "Спортинг" определился с новым главным тренером, который сменит на этом посту уволенного ранее Жозе Пезейру.

Как сообщает A Bola, в ближайшее время "львов" возглавит голландский специалист Марсел Кейзер.

49-летний наставник известен по работе с "Аяксом". Последним его клубом была "Аль-Джазира" из ОАЭ.

Ранее утверждалось, что рулевым португальского гранда может стать россиянин Леонид Слуцкий.

По итогам девяти туров "Спортинг" занимает третье место в турнирной таблице Примейры, имея в своём активе 19 очков. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов