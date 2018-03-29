"Спортинг" отпугнул "Тоттенхэм" ценой на своего хавбека в 100 миллионов евро

Теги ливерпульспортинг лиссабонбруно фернандес

"Спортинг" отпугнул "Тоттенхэм" ценой на своего хавбека в 100 миллионов евроЛиссабонский "Спортинг" назвал стоимость своего полузащитника Бруно Фернандеса, которым активно интересуется лондонский "Тоттенхэм".

Так, по сведениям A Bola, "зелено-белые" намерены удержать 23-летнего хавбека ближайшим летом, однако вполне могут отпустить его на "Уэмбли", если "шпоры" сделают предложение в размере не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фернандес забил 13 мячей и сделал 16 результативных передач в 45 матча за "Спортинг".

Напомним, Дукуре мечтает выступать за "Ливерпуль". | soccernews.ru

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