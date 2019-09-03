"Спортинг" перехватил трансферную цель ЦСКА

Лиссабонский "Спортинг" в своём официальном твиттере объявил о переходе вингера "Эвертона" Янника Боласи.

"Львы" взяли 30-летнего футболиста в аренду до окончания сезона 2019/20. Об опции выкупа в сделке не сообщается.

Стоит отметить, что на конголезца также претендовал ЦСКА, но сам игрок отказался ехать в Россию из-за расизма.

Рыночная стоимость Боласи оценивается в 11 миллионов евро. Его контракт с "Эвертоном" рассчитан до июня 2021 года.

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