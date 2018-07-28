"Спортинг" перехватил трансферную цель "Зенита"

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"Спортинг" перехватил трансферную цель "Зенита"

Лиссабонский "Спортинг" выиграл борьбу за полузащитника Милана Баделя.

"Львы" опередили в гонке за 29-летним хорватом "Зенит" и "Лацио".

Напомним, что Бадель сейчас является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

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