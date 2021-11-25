"Спортинг" победил "Боруссию" Дортмунд в матче Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Спортинга"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский "Спортинг" на своем поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.

Победу португальскому клубу принесли дубль Педру Гонсалвеша и гол Педро Порро. В составе гостей отличился Дониэлл Мален.

"Спортинг", набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы С. "Боруссия" с шестью очками опустилась на третью позицию.

"Спортинг" Португалия – "Боруссия" Дортмунд Германия - 3:1 (2:0)

Голы: Педру Гонсалвеш, 30 - 1:0, Педру Гонсалвеш, 39 - 2:0, Порро, 81 - 3:0, Мален, 90 - 3:1

"Спортинг": Адан, Порро (Угарте, 88), Коатес, Феддаль, Инасиу, Матеус Рейс (Эшгайю, 67), Сарабия (Нуну Сантуш, 68), Пальинья, Педру Гонсалвеш (Назинью, 88), Матеуш Нунеш, Паулинью (Тиагу Томаш, 82).

"Боруссия": Кобель, Менье, Аканджи, Понграчич (Тиггес, 67), Шульц (Джан, 46), Витцель (Дауд, 66), Брандт, Рейньер (Загаду, 67), Беллингем, Ройс, Мален.