"Спортинг" победил "Эшторил"

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"Спортинг" победил "Эшторил"

В матче 4-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле добился победы над "Эшторилом" и вышел на первое место.

"Спортинг" - "Эшторил" - 2:1 (2:0)
Голы: Мартинш, 4 - 1:0, Фернандеш, 11 - 2:0, Эвангелиста, 85 - 2:1

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Бруно Сезар, 61), Батталья, Мартинш, Фернандеш, Акуна (Медейрош, 90), Дост, Руис (Петрович, 67)

"Эшторил": Морейра, Мано (Жоэл, 46), Диаките, Монтейру, Фонсека, Валента (Родригеш, 74), Эвангелиста, Аллано, Клару, Токантинс (Агилар, 46), Клебер

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