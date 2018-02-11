"Спортинг" победил "Фейренсе"

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"Спортинг" победил "Фейренсе"

В матче 22-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле переиграл "Фейренсе". Победу лиссабонцам принесли Вильям Карвалью и Фреди Монтеро.

"Спортинг" - "Фейренсе" - 2:0 (0:0)
Голы: Карвалью, 78 - 1:0, Монтейро, 90 - 2:0

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Матье, Коатес, Сезар (Агбеньену, 73), Фернандеш, Карвалью, Руис (Леау, 69), Монтеро, Мартинш, Думбия (Батталья, 81)

Положение лидеров: Порту - 55 (21), Бенфика, Спортинг - 53, Брага - 46...

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Команда М О
1 Порту 21 55
2 Бенфика 22 53
3 Спортинг Лиссабон 22 53
4 Брага 22 46
5 Рио Аве 22 36
6 Дешпортиво Чавес 22 30
7 Боавишта 22 30
8 Витория Гимарайнш 22 29
9 Маритиму 22 29
10 КД Тондела 22 25
11 Портимоненсе 22 24
12 Пасуш де Феррейра 22 21
13 Белененсиш 22 21
14 Фейренсе 22 20
15 Дешпортиво Авеш 22 20
16 Морейренсе ФК 21 19
17 Витория Сетубал 22 18
18 Эшторил 20 18
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