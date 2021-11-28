"Спортинг" победил "Тонделу" и возглавил чемпионат Португалии

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"Спортинг" победил "Тонделу" и возглавил чемпионат Португалии

Фото: инстаграм "Спортинга"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле победил "Тонделу" со счетом 2:0.

Победу лиссабонскому клубу принесли голы Пабло Сарабии и Паулинью.

"Спортинг", набрав 32 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Примейры. "Тондела" с 12 очками осталась на 10-й позиции.

"Спортинг" - "Тондела" - 2:0 (1:0)
Голы: Сарабия, 10 - 1:0, Паулинью, 50 - 2:0

"Спортинг": Адан, Игнасиу, Коатес, Нету, Эсгайю, Сантуш (Назинью, 67), Пальинья (Угарте, 67), Нунес (Браганса, 56), Сарабия, Гонсалвеш (Томаш, 67), Паулинью.

"Тондела": Тригейра, Хасеф, Саньян, Алмейда, Аугусто, Данташ, Ундабаррена, Педру, Барбоза, Дадашов (дос Анжос, 61), Мурильо (Босельи, 61).

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