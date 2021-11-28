"Спортинг" победил "Тонделу" и возглавил чемпионат Португалии
Фото: инстаграм "Спортинга"/Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Португалии "Спортинг" на своем поле победил "Тонделу" со счетом 2:0.
Победу лиссабонскому клубу принесли голы Пабло Сарабии и Паулинью.
"Спортинг", набрав 32 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Примейры. "Тондела" с 12 очками осталась на 10-й позиции.
"Спортинг" - "Тондела" - 2:0 (1:0)
Голы: Сарабия, 10 - 1:0, Паулинью, 50 - 2:0
"Спортинг": Адан, Игнасиу, Коатес, Нету, Эсгайю, Сантуш (Назинью, 67), Пальинья (Угарте, 67), Нунес (Браганса, 56), Сарабия, Гонсалвеш (Томаш, 67), Паулинью.
"Тондела": Тригейра, Хасеф, Саньян, Алмейда, Аугусто, Данташ, Ундабаррена, Педру, Барбоза, Дадашов (дос Анжос, 61), Мурильо (Босельи, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14