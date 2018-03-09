"Спортинг" победил "Викторию Пльзень", "Марсель" сильнее "Атлетика"

Завершились два первых матча 1/8 финала Лиги Европы. "Спортинг" на своем поле добился победы над "Викторией Пльзень", "Марсель" дома выиграл у "Атлетика".

"Спортинг" Португалия – "Виктория Пльзень" Чехия - 2:0 (1:0)

Голы: Монтеро, 45 - 1:0, Монтеро, 49 - 2:0

"Спортинг": Патрисиу, Коэнтрау (Рибейру, 86), Коатес, Матье, Ристовски, Акунья (Батталья, 57), Карвалью, Мартинш, Фернандеш, Руис (Бруно Сезар, 79), Монтеро.

"Виктория Пльзень": Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Земан (Чермак, 82), Петржела (Хоры, 62), Горшава, Коларж (Коваржик, 75), Грошовски, Крменчик.

"Марсель" Франция – "Атлетик" Испания - 3:1 (2:1)

Голы: Окампос, 1 - 1:0, Пайет, 14 - 2:0, Адурис, 45 (с пенальти) - 2:1, Окампос, 57 - 3:1

"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Пайет, Луис Густаво, Окампос, Лопес (Сарр, 86), Товен (Н`Жи, 62), Жермен (Замбо-Ангисса, 71).

"Атлетик": Эррерин, Альварес, Баленсиага (Лекуэ, 69), Де Маркос, Эчейта, Рауль Гарсия (Весга, 78), Беньят, Сусаета (Кордоба, 62), Сан Хосе, Уильямс, Адурис.

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