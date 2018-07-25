"Спортинг" подал жалобу в ФИФА из-за перехода Мартинша в "Атлетико"

Теги спортинг лиссабонатлетико мадриджелсон мартинш

"Спортинг" подал жалобу в ФИФА из-за перехода Мартинша в "Атлетико"

"Спортинг" пожаловался в ФИФА в связи с перехода полузащитника Желсона Мартинша в "Атлетико", сообщает A Bola.

Руководство лиссабонского клуба считает, что футболист не имел права на одностороннее расторжение контракта и просит ФИФА разобраться в ситуации. Португальцы считают, что должны получить компенсацию за игрока.

Напомним, что "Атлетико" объявил о переходе 23-летнего Мартинша в статусе свободного агента и подписал с ним шестилетний контракт.

Не пропустите: "Атлетико" объявил о переходе игрока сборной Португалии. | http://soccernews.ru

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