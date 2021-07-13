"Спортинг" подаст в суд на "Интер" из-за Жоау Мариу

Фото: инстаграм Жоау Мариу/Автор неизвестен

Пресс-служба "Спортинга" сообщила, что клуб планирует подать в суд на миланский "Интер", который продал полузащитника Жоау Мариу в "Бенфику".

Дело в том, что по условиям трансфера Мариу из "Спортинга" в "Интер" в 2016 году, миланский клуб должен был выплатить "Спортингу" 30 миллионов евро, в случае продажи хавбека за 30 миллионов евро. Итальянцы обошли этот пункт путем прекращения контракта с хавбеком, а на следующий день он перешел в "Бенфику" на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 28-летний Мариу выступал за "Спортинг" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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