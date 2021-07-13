"Спортинг" подаст в суд на "Интер" из-за Жоау Мариу
Фото: инстаграм Жоау Мариу/Автор неизвестен
Пресс-служба "Спортинга" сообщила, что клуб планирует подать в суд на миланский "Интер", который продал полузащитника Жоау Мариу в "Бенфику".
Дело в том, что по условиям трансфера Мариу из "Спортинга" в "Интер" в 2016 году, миланский клуб должен был выплатить "Спортингу" 30 миллионов евро, в случае продажи хавбека за 30 миллионов евро. Итальянцы обошли этот пункт путем прекращения контракта с хавбеком, а на следующий день он перешел в "Бенфику" на правах свободного агента.
В прошлом сезоне 28-летний Мариу выступал за "Спортинг" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17